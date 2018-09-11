У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в трамваї

10 вересня о 10:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на зупинці міського транспорту Теплична м. Запоріжжя сталося загоряння у трамваї.
Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить трамвай, який складається з одного вагону на загальній площі 2 кв.м.
О 11:04 рятувальники локалізували пожежу, а о 11:07 – повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення займання.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на більш значну площу. На момент виникнення пожежі пасажирів у трамваї не було.
Причина загоряння встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.