Бліц-опитування: Як ви розумієте демократичні цінності? На які жертви ви готові піти заради їх втілення?

1.Семен, будівельник: – Демократичні цінності це рівність усіх перед законом, право обирати і право бути обраним в органи влади. Це прозорість влади і повна звітність її перед суспільством.
2.Ігор Миколаєвич, пенсіонер:
-Це коли влада дослухається до голосу звичайних людей, не бреше тобі в очі. Це коли у суспільстві називають речі власними іменами, а не дурять тобі голову. Це коли закон однаковий для всіх.
3.Яна, студентка:
-Це те що має об’єднувати суспільство, аби не було свавілля влади, щоб люди почували себе вільними, і будували власне життя як вони того бажають самі.
4.Ірина Петрівна, пенсіонерка:
-Демократичні цінності це поперше цінність життя кожної людини. Але ми ще не навчилися цінувати кожного чоловіка.
5.Інесса, продавчиня:
-Це коли всім у суспільстві і в країні відчувається вільно. Коли працюють закони, і вони однакові для усіх. Коли обрана влада звітує про виконану роботу, коли у людей є можливість впливати на владу