Бліц-опитування: Кого із улюблених кіногероїв вам доводилося зустрічати і за яких обставин?

1. Олег Лагур, фотограф:
-Я зустрічав, спілкувався і фотографував Богдана Ступку, коли він приїздив в Запоріжжі на гастролі і коли знімали фільм «Тарас Бульба», бачив і актора М.Голубовича. У Бердяньску на кінофестивалі «Бригантина» зустрічав багато відомих кіноакторів, наприклад О.Кузнецова, це той що грав у фільмі «Джек Восьмеркін –американець».
2.Артур, студент:
-Зустрічав у 2014 році на концерті в Батумі Вахтанга Кікабідзе. Їздили туди разом з батьками, аби побачити на власні очі виконавця ролі «Міміно»
3. Олена, учениця середньої школи:
– Мені поки що не доводилося зустрічати ніяких кіногероїв. А хотілось би зустріти «Джека Горобця» якого виконує в «Піратах Карибського моря» актор Джоні Деп.
4.Інеса, студентка:
-Два роки тому я була в Одесі на дитячому кінофестивалі. Там нас під час відкриття зустрічали улюблені дитячі кіногерої- Шрек, Людина-павук, Миньони, Адамси, та інші.
5.Яна, студентка, м.Київ:
-Я сама грала в інституті на першому курсі відому кіно героїню- Проню Прокоповну із п’єси «За двумя зайцями». Ми з друзями студентами зробили невеличку сценку,ось мені довірили таку роль.