Читайте у газеті “Запорізька правда” за 13.09.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 13 вересня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Чи важливі для нас демократичні цінності і на які жертви ми готові піти заради їх втілення? Про це поговоримо на шпальтах «Запорізької правди» напередодні Міжнародного дня демократії, який у світі з ініціативи ООН відмічають 15 вересня. До речі, контроль конфлікту інтересів в органах влади – це теж втілення демократичних цінностей. Про те, як виявляються розбіжності між рівнем доходів посадовців та наявним майном, придбаним ними за час державної служби, і як застосовується ця інформація, читайте у свіжому випуску газети.
Особливу увагу у цьому випуску газета приділяє темі свідомого батьківства.
Яку роль у вихованні дитини відводимо батьку? Є привід замислитися над цим принаймні 16 вересня, коли відмічатимемо Всенародний день татусів. Про чоловіків, які подають високий приклад батьківства, і про їх досвід виховання дітлахів дізнайтесь із «Запорізької правди»
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Принаймні, розкажемо про сенсаційну подію у невеличкому курортному містечку Приморську – тут відбувся грандіозний фестиваль національних культур «Ми-українські!»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
В очікуванні чергових виборів газета започаткувала рубрику «Нові обличчя», в якій знайомить своїх читачів з новими політичними силами, що з’явились на українському небосхилі. Чи вдасться їм досягти політичного Олімпу? Вибір за вами. Втім, певні, що маємо забезпечити всю повноту інформації про них з тим, щоб ваш вибір був свідомим.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Чи можна зустріти на вулиці просто тут і зараз своїх улюблених кіногероїв? Про це розкаже традиційна рубрика «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. А із традиційного бліц-опитування ви дізнаєтесь ще й про те, кого саме, де і за яких обставин зустрічали наші земляки.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Запорізька правда” за 13.09.2018 р.
Шановні друзі! У четвер, 13 вересня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.