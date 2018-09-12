Юліана Козаченко: “Надходження плати за землю у Запорізькій області зросли на 25 мільйонів”

За користування і оренду запорізьких земель до місцевих бюджетів сплачено 767,2 мільйона гривень. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, надходження плати за землю за вісім місяців поточного року порівняно з минулорічними зросли на 25 мільйонів або на 3,4 відсотка.
Зокрема, землекористувачі-юридичні особи поповнили бюджети на 592 мільйони, збільшивши відрахування на 14 мільйонів, від фізичних осіб надійшло понад 175 мільйонів, що на 11 мільйонів більше, ніж торік.
Понад 40 відсотків від загальної суми плати за землю по області спрямували платники м. Запоріжжя – 307,6 мільйона. Суб’єкти господарювання і мешканці м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів перерахували до бюджетів своїх громад 94,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 71 мільйон, м. Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів – 68 мільйонів, Якимівського та Веселівського – 53,8 мільйона, Василівського та Михайлівського – 41 мільйон, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського – 38 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – близько 35 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 31,4 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 26,4 мільйона.
Керівник фіскальної служби регіону підкреслила, що значну частину додаткових надходжень забезпечено за результатами заходів “Врожай-2018”, зокрема, за рахунок оформлення нових договорів оренди земельних ділянок, укладання додаткових угод, реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв), зміни цільового використання земельних ділянок.
Головне управління ДФС у Запорізькій області