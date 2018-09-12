На Запоріжжі ліквідовано цех з виготовлення фальсифікованої горілки та коньяку

Оперативники фіскальної служби Запорізької області спільно з працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом Мелітопольської місцевої прокуратури ліквідували підпільний цех, який спеціалізувався на виготовлені фальсифікованої горілки та коньяку.
У рамках проведення операції “Акциз-2018” та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України вони встановили мешканець м. Мелітополь, який організував незаконне масове виробництво фальсифікованої горілки і коньяку. Збувалась готова “продукція” за допомогою оголошень у мережі Інтернет.
Вироблявся фальсифікат шляхом змішування спирту з водою, потім отримана спиртовмісна суміш розливалася за допомогою обладнання для масового виготовлення в скляні пляшки з етикетками відомих торгових марок.
У подальшому з використанням спеціального пристрою кустарного виробництва зазначена продукція закупорювалась металевими ковпачками та обклеювалась марками акцизного податку України з ознаками підробки.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцями виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікату, а також в транспортному засобі, який використовувався для їх перевезення, вилучено та передано на відповідальне зберігання 23 тис. 650 літрів спирту, 907 пляшок фальсифікованої горілки з етикетками відомої торгової марки, 160 літрів фальсифікованої горілки в тарі “Bag-in-box”, 142 літри рідини із запахом коньяку, 60 літрів сурогату, підготовленого до розливу, 6 тис. 602 марки акцизного податку України з ознаками підробки, обладнання для масового виготовлення фальсифікату та 2 тис. 813 металевих ковпачків білого кольору для закупорювання горілчаних пляшок.
Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 946,6 тис. гривень, з них товарів підакцизної групи – на 796,6 тис. гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області