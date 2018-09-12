ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
__17.08.2017___ м. Запоріжжя №_560__
Зареєстровано
в головному територіальному
Управлінні юстиції
у Запорізькій області
від 27 серпня 2018 року за № 100/1979
Про проведення обласного
молодіжного фестивалю
естрадного мистецтва «Зорепад»
Відповідно до Положення про Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27 вересня 2013 року № 462, з метою підтримки талановитої молоді Запорізької області,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про проведення обласного молодіжного фестивалю естрадного мистецтва «Зорепад» (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації від 08 вересня 2014 року № 329 «Про затвердження Положення про проведення обласного молодіжного фестивалю естрадного мистецтва «Зорепад», зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 08 вересня 2014 року за № 20/1660.
3. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Управління молоді, фізичної
культури та спорту Запорізької
обласної державної адміністрації Н.Ф. Власова