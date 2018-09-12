Поліція проводить перевірку за фактами руйнування сміттєвих контейнерів у Запоріжжі

Останнім часом до відділень поліції Запоріжжя все частіше надходять повідомлення про згорілі сміттєві пластикові контейнери. Подібні випадки трапляються у різних районах міста. Наразі поліцією проводиться ряд перевірок.
За фактами руйнування сміттєвих контейнерів у різних районах Запоріжжя поліція проводить перевірки та встановлює осіб, причетних до скоєння даного правопорушення.
Звертаємось усіх громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо протиправних дій або стали свідком даних правопорушень, негайно звертайтесь до поліції за телефоном «102» або в інший зручний для вас спосіб. Також зазначимо, що своєчасне звернення до правоохоронних органів дозволить швидше реагувати на вчинені правопорушення.
Поліція реагуватиме на всі повідомлення миттєво та згідно чинного законодавства.
Відділ комунікації поліції Запорізької області