З метою обміну досвідом, підбиття підсумків стану організації правової роботи в органах та підрозділах ДСНС з 10 по 12 вересня у Запоріжжі проходить триденна семінар-нарада з працівниками юридичних служб ГУ (У) ДСНС України в областях та місті Київ, підрозділів центрального підпорядкування, навчальних закладів сфери управління ДСНС України.
З привітального слова розпочав захід начальник Головного управління ДСНС області генерал-майор служби цивільного захисту Олексій Лепський. Він побажав всім продуктивної роботи та привітав з прийдешнім святом – Днем Рятівника!
Захід проходив під головуванням начальника Юридичного управління ДСНС Олени Кулеби. Під час зборів було обговорено чимало питань профільного напрямку з фахівцями завітавшими до семінару – це заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Інна Панчук та начальник кафедри Забезпечення держаної безпеки України Національної академії Національної гвардії України, доктор юридичних наук, професор, полковник Олександр Комісаров.
Зокрема під час роботи були розглянуті питання основних засад Закону України Про національну безпеку України та впровадження його в діяльність ДСНС, також великої дискусії здобула тема виконання рішень суду в справах з застосування заходів реагування та зобов’язання доступу посадових осіб до здійснення державного нагляду, правового регулювання виплат грошового забезпечення та можливі шляхи удосконалення та інші.
Також кожний представник кожної області доповів про стан здійснення претензійно-позовної роботи в своєму підрозділі впродовж першого півріччя 2018 року. Що в свою чергу не могло не порадувати про великі показники вирішених справ на користь ДСНС та підкреслить злагодженість та ефективність роботи Юридичного управління ДСНС.
Семінар нарада з працівниками юридичних служб ДСНС України
З метою обміну досвідом, підбиття підсумків стану організації правової роботи в органах та підрозділах ДСНС з 10 по 12 вересня у Запоріжжі проходить триденна семінар-нарада з працівниками юридичних служб ГУ (У) ДСНС України в областях та місті Київ, підрозділів центрального підпорядкування, навчальних закладів сфери управління ДСНС України.