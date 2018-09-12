У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в трамваї

12 вересня о 09:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Північне шосе на зупинці міського транспорту «Запоріжвогнетрив» сталося загоряння у трамваї.
Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить дах трамваю, який складається з одного вагону на загальній площі 1,5 кв.м.
О 09:30 рятувальники локалізували пожежу, а о 09:32 – повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення займання.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на більш значну площу. На момент виникнення пожежі пасажирів у трамваї не було.
Причина загоряння встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області