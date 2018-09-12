За сприяння служби зайнятості більше 30 тисяч громадян знайшли роботу

Протягом січня-серпня 2018 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 46,8 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 7,1% менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-серпня 2018 року 31,6 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 15,2 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 411 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 87 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 2,6 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 9,3 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 вересня 2018 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 16,1 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 вересня 2018 року становила 2560 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – кухарі, водії, продавці, медсестри, слюсарі, електромонтери та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, вчителів та економістів з відповідним досвідом роботи.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Сьогодні Служба зайнятості на ринку соціальних послуг впевнено впроваджує новації, працює, реалізовуючи основні завдання соціального захисту населення від безробіття. Збудована роками система соціального партнерства забезпечує ефективність надання соціальних послуг населенню та роботодавцям відповідно до викликів сучасності».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47