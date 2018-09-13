Юліана Козаченко: “Запоріжці сплатили понад 77 мільйонів гривень податку на нерухомість”

Власники нерухомого майна поповнили місцеві бюджети Запорізької області на 77,2 мільйона гривень. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, надходження податку на нерухомість за січень-серпень 2018 року на 24,3 мільйона або на 46 відсотків перевищили рівень аналогічного періоду минулого року.
Зокрема, нерухомість, зареєстрована у юридичних осіб, додала скарбницям 55,6 мільйона, що на 15 мільйонів більше, ніж торік. Від платників-фізичних осіб надійшло 21,6 мільйона, у порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшення склало 94 мільйони або 77 відсотків.
Найбільша сума податку сплачена за об’єкти нерухомості м. Запоріжжя – 26,6 мільйона, що на 4,3 мільйона більше минулорічних даних. Бюджети Мелітопольщини та Приазов’я отримали 15 мільйонів, Якимівського та Веселівського районів – 8,4 мільйона, Бердянщини та Приморська – 8,2 мільйона, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 6,8 мільйона, Оріхівського і Гуляйпільського – 3,1 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – понад 3 мільйони.
Усього в регіоні нараховується понад 4 тисячі юридичних та 19 тисяч фізичних осіб, які володіють нерухомим майном, площа якого перевищує пільгову. Нагадаємо, для квартир вона становить – 60 квадратних метрів, для житлових будинків – 120 квадратних метрів, для різних типів житла – 180 квадратних метрів. Ставка податку не може перевищувати 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр.
Додатково оподатковуються об’єкти житлової нерухомості, площа яких понад 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для житлових будинків за ставкою 25 тисяч гривень за кожен об’єкт житлової нерухомості або його частки.
Головне управління ДФС у Запорізькій області