На Запоріжжі під час спецоперації правоохоронці затримали членів злочинної групи вимагачів (фото, відео)

Працівники ГУНП в Запорізькій області спільно з спецпідрозділом КОРД, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали злочинну групу у складі п’яти осіб. Зловмисники погрожували громадянам та вимагали у них гроші. Вони підозрюється у скоєння ряду інших злочинів на території області.
11 вересня оперативники Управління карного розшуку спільно з працівниками Слідчого управління та управлінням «КОРД» ГУНП в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області, викрили злочинну групу з ознаками організованості у складі 5 осіб. Зловмисники з травня 2018 року на території Запорізької області вимагали гроші у громадян та скоювали інші тяжкі корисливі злочини.
Під час проведення масштабної спецоперації, правоохоронці затримали лідера злочинної групи – раніше незасудженого жителя Запоріжжя 1984 року народження, колишнього працівника органів внутрішніх справ, та її членів. До складу групи входили мешканці міста та області – 1983, 1985, 1994 та 1981 років народження.
У ході проведення ряду одночасних обшуків транспортних засобів, а також за місцем мешкання підозрюваних виявлено та вилучено:
– карабін МКМ калібру 7,62мм;
– дві помпові рушниці;
– два пістолети «Zoraki» з ознаками переробки;
– пістолет «GrandPower» калібру 9мм з ознаками переробки;
– пістолет «ПСШ-790» калібру 9мм з ознаками переробки;
– пістолет «Форт 17Р» калібру 9мм;
– 3 гранати «Ф-1» з УЗРГМ;
– граната «РГД-5» з УЗРГМ;
– 292 набої різних калібрів;
– мачете довжиною 1 метр;
– 3 ножі;
– бита довжиною 50 см.;
– комплект державних номерних знаків;
– грошові кошти;
– бронежилет чорного кольору;
– 2 пакети з наркотичною речовиною, попередньо встановлено «марихуана».
Лідера злочинної групи та одного з її членів затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу відносно інших членів злочинного угрупуванняЇх перевіряють на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень на території області.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що оперативники ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили групу зловмисників, які виготовляли та збували на території міста Запоріжжя метамфетамін.
Відділ комунікації поліції Запорізької області