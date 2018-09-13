На Запоріжжі підозрюваний намагався приховати вбивство

Дільничний офіцер поліції Бердянського відділу поліції встановив обставини вбивства мешканки Бердянського району. Підозрюваного затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
11 вересня дільничний офіцер поліції Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області на території домоволодіння в селі Осипенко Бердянського району виявив труп господарки 1952 року народження з тілесними ушкодженнями.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та експерти.
Дільничний встановив особу підозрюваного. Ним виявився чоловік 1970 року народження, який допомагав потерпілій по господарству. Громадянина затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Встановлено, що між чоловіком та потерпілою виник конфлікт, в результаті якого зловмисник наніс численні ножові поранення жінці. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла. Нападник вирішив приховати злочин. Підозрілу поведінку зловмисника помітив сусід, який викликав дільничного.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 59 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що працівники поліції, під час санкціонованих обшуків, у місті Бердянськ та Бердянському районі виявили та вилучили у двох чоловіків пістолети, гвинтівки, автомат, набої різних калібрів, гранати та міни.
Відділ комунікації поліції Запорізької області