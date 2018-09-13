Працівниками Дніпровського відділу поліції по 3889 кримінальним правопорушенням особам повідомлено про підозру

Заступник начальника Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, під час прес-конференції, розповів про результати роботи працівників відділу поліції за 8 місяців поточного року.
12 вересня в приміщенні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відбулась прес-конференція заступника начальника Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Леоніда Васильєва.
Леонід Васильєв зазначив, що поліцейськими Дніпровського відділу поліції та його підпорядкованими територіальними відділеннями поліції, забезпечується відносно стабільна криміногенна обстановка на території міста. Як результат, зменшилась кількість скоєних кримінальних правопорушень. Так, у 2018 році зареєстровано 17724 кримінальних правопорушень, у 2017 – 21719.
Крім цього, завдяки взаємодії з громадськими організаціями і населенням, зменшилась кількість кримінальних правопорушень скоєних у громадських місцях та на вулиці. Так, зареєстровано 1014 кримінальних правопорушень, вчинених у громадських місцях, що на 15,15% менше показника 2017 року – 1195, в тому числі 389 на вулицях, у парках, скверах (у 2017 – 710).
За 8 місяців 2018 року особам повідомлено про підозру по 4199 кримінальним правопорушенням, з них по 3889 кримінальним правопорушенням зареєстрованих у поточному році.
Заступник начальника Дніпровського відділу поліції також визначив і проблемні питання. А саме некомплект кадрів відділу поліції. Так штатна чисельність Дніпровського відділу поліції, з урахуванням підпорядкованих територіальних відділень поліції, складає 990 осіб, некомплект на 01 вересня складає 134 працівники. Основна частина некомплекту – це працівники слідчих, оперативних підрозділів, а також дільничні офіцери поліції.
Нагадаємо, що триває конкурсний набір до патрульної поліції в місті Мелітополь.
Відділ комунікації поліції Запорізької області