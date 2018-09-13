У Вільнянській пожежно-рятувальній частині пройшов урочистий захід спільно із керівництвом району

12 вересня у пожежно-рятувальній частині Вільнянського районного сектору ГУ ДСНС України у Запорізькій області відбувся урочистий захід до Дня рятівника. У цей день до рятувальників завітали В.о. Голови Вільнянської РДА Оксана Степаненко, Голова районної ради Андрій Салякін, Вільнянський міський голова Наталя Мусієнко, Голови об’єднаних територіальних Павлівської , Петро-Михайлівської, Михайлівської громад та Голови сільських рад району.
Начальник 18 Державної пожежно-рятувальної частини Дмитро Власенко привітав всіх присутніх із прийдешнім професійним святом, після чого звернувся до гостей заходу: «Треба відзначити, що з початку року рятувальниками ліквідовано 163 пожежі. Незважаючи на важкі будні рятувальників в захисті населення, нам на допомогу відгукнулися голови громад, які вболівають за своїх мешканців, знаючи наше складне становище. І разом ми робимо велику справу – запобігання і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, надання постраждалому населенню допомоги для забезпечення його життєдіяльності на території всього Вільнянського району. Так, прикладом є реалізація програм цивільного захисту, надання субвенцій для покращення матеріально – технічного становища пожежного підрозділу», – наголосив Дмитро Григорович.
«Сьогодні ви маєте можливість побачити результати нашої плідної співпраці. В цьому році ми зробили ще один крок на покращення матеріально-технічного стану нашого підрозділу. Так, завдяки субвенціям, які виділяли районна та міська ради були закуплені панорамні маски на весь особовий склад підрозділу для нових апаратів MSA для роботи в непридатному для дихання середовищі, які надало Головне управління ДСНС України у Запорізькій області. Так, ми маємо нові апарати і нові маски.», – зауважив начальник 18-ДПРЧ.
З субвенції міської та сільських рад були придбані запчастини для пожежних автомобілів, а саме: шість шин на ЗІЛ-130, масло в двигун, гальмівні колодки, гідропідсилювач керма, автомобільний компресор, бензонасос, ремінь генератора та багато інших дрібних запчастин, які встановлені на автомобілі.
Це все дає можливість скоротити час прибуття підрозділу до місця події та якісніше проводити роботу по захисту населення. Тож, Головне управління ДСНС України у Запорізькій області висловлює подяку керівництву Вільнянської РДА, районної ради, міському голові, головам об’єднаних територіальних громад та головам сільських рад району за неоціненний вклад у розвиток безпечного майбутнього району та всебічну підтримку.
У Вільнянській пожежно-рятувальній частині пройшов урочистий захід спільно із керівництвом району
12 вересня у пожежно-рятувальній частині Вільнянського районного сектору ГУ ДСНС України у Запорізькій області відбувся урочистий захід до Дня рятівника. У цей день до рятувальників завітали В.о. Голови Вільнянської РДА Оксана Степаненко, Голова районної ради Андрій Салякін, Вільнянський міський голова Наталя Мусієнко, Голови об’єднаних територіальних Павлівської , Петро-Михайлівської, Михайлівської громад та Голови сільських рад району.