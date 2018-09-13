В Мелітопольському районі внаслідок ДТП загинув водій мотоциклу

Водій мотоциклу не витримав безпечної дистанції та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті аварії водій мотоциклу загинув. Відкрито кримінальне провадження.
11 вересня близько 21:00 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалим на 414 км автошляху «Харків-Сімферополь»
В Мелітопольському районі водій мотоциклу «Honda» не витримав безпечної дистанції та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Mercedes», під керуванням мешканця Мелітополя 1987 року народження, який рухався в попутному напрямку попереду.
В результаті ДТП водій мотоциклу, мешканець Мелітополя 1973 року народження, отримав тілесні ушкодження. Від отриманих травм чоловік помер в кареті «швидкої».
На даний час встановлюються всі обставини та причини події.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що водій легкового транспортного засобу не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору.
Відділ комунікації поліції Запорізької області