Військовослужбовці взяли участь в заході «Окрилені Україною»

11 вересня, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення взяли участь в урочистому заході «Окрилені Україною» який відбувся у КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» міста Запоріжжя.
Під час проведення заходу були відзначені небайдужі громадяни та військовослужбовці, які з перших днів антитерористичної операції всіляко допомагали та захищали свою державу. Серед нагороджених також били і військовослужбовці військової частини 3029: полковник Олександр Хоменко, підполковник Андрій Бєляєв, підполковник Наталя Стефанів.
Після урочистих заходів від «Обласного центру патріотичного виховання молоді» запрошених чекав яскрава концертна програма. В якому також взяв участь і вокально-інструментальний колектив військової частини 3029 «Гурт 3029». «Даний захід спрямований на патріотичне виховання зростаючого покоління. На ньому були відмічені люди на яких потрібно рівнятися. Вони з перших днів стали пліч о пліч заради майбутнього держави. Концерт був дуже гарний та чутливий. Усі колективи виступили дуже добре…» – прокоментував майор Олександр Чесноков.