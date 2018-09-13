Запорізькі рятувальники провели Урок безпеки з вихованцями дитячого садочку «Бірюсинка»

12 вересня напередодні Дня Рятувальника співробітники ДСНС провели Урок безпеки у дошкільному навчальному закладі №81 «Бірюсинка» м. Запоріжжя.
Сьогодні дітлахи мали змогу ознайомитися з професією рятувальника. Для дошкільнят співробітники ДСНС організували показовий виступ роботи з гідравлічними інструментами. Після чого вогнеборці провели бойове розгортання та ліквідували «умовну пожежу».
Кожна дитина садочку, аби більш відчути всю мужність професії рятувальника, мала змогу одягти бойовий одяг та разом з вогнеборцями загасити «умовне полум’я».
Дошкільнята в ігровій формі повторили правила безпеки життєдіяльності та згадали номери екстрених служб.
Крім цього, кожна дитина побувала у пожежно-рятувальному автомобілі та змогла з середини побачити справжній «червоний велетень».
Дітлахи залишилися у захваті та пообіцяли рятувальникам не провокувати пожежі й зустрічатися тільки за таких обставин.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області