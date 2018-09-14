Керівники Запорізької митниці ДФС відвідали з робочим візитом Ботієвську ВЕС

На базі Ботієвської вітроелектростанції відбулась робоча зустріч керівництва Запорізької митниці ДФС з радником директора “Вінд Пауер” директором Приморської ВЕС Юрієм Жабським та керівником Ботієвської ВЕС Геннадієм Жуковим.
У ході зустрічі начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев наголосив, що для зведення майбутньої Приморської вітроелектростанції більшість комплектуючих імпортуються з Німеччини, тому задля розвитку вітроенергетики та вчасного завершення будівництва митниця забезпечить максимально ефективну роботу.
Обладнання для Приморської ВЕС, яка після запуску матиме потужність 200 МВт, до місця будівництва надходить морським та автомобільним транспортом та має нестандартні габарити. Учора відбулося митне оформлення гондол, у серпні – лопастей для електровітряків.
При цьому Приморська ВЕС забезпечує потужні надходження до бюджету. Так, з початку 2018 року сплачено до бюджету 134,8 млн. грн. митних платежів, а всього до кінця року планується отримати 600 млн. грн.
Запорізькі митники під час зустрічі ознайомились з особливостями роботи та будівництва вітроелектростанцій, дізнались про перспективні плани на найближче майбутнє та обговорили питання митного оформлення експортно-імпортних операцій.
Запорізька митниця ДФС