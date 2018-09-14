На Запоріжжі оперативники затримали двох підозрюваних у вимаганні та викраденні людини

Поліцейські затримали двох чоловіків, які в Бердянському районі викрали чоловіка, утримували його та вимагали гроші за неіснуючий борг. Крім цього, у одного із зловмисників вилучили наркотичний засіб. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження.
13 вересня близько 15:00 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся громадянин 1990 року народження. Чоловік розповів, що 10 вересня двоє чоловіків зв’язали йому руки мотузкою, наносили тілесні ушкодження, утримували проти його волі в селі Дмитрівка Бердянського району. Зловмисники вимагали грошові кошти за неіснуючий борг.
Коли потерпілий погодився написати розписку про повернення неіснуючого боргу, його відпустили.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами, поліцейські встановили місце, де утримували заявника та осіб, причетних до скоєння злочину. Мешканця Бердянського району 1995 року народження та жителя Бердянська 1982 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази, а також наркотичну речовину рослинного походження, попередньо встановлено марихуана, й саморобний пристрій для її вживання.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.189 (Вимагання) та ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що працівники ГУНП в Запорізькій області спільно з спецпідрозділом КОРД, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали злочинну групу у складі п’яти осіб. Зловмисники погрожували громадянам та вимагали у них гроші.
Відділ комунікації поліції Запорізької області