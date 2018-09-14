На Запоріжжі поліцейські нагадали школярам правила дорожнього руху та безпечної поведінки

Поліцейські Запорізького відділення поліції, під час профілактичного уроку, нагадали школярам Правила дорожнього руху та правила безпечної поведінки.
13 вересня працівники ювенальної превенції та групи реагування поліції Запорізького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області провели для учнів Юліївського навчально-виховного комплексу урок на тему «Правила поведінки на дорозі».
Поліцейські нагадали школярам Правила дорожнього руху й безпеки на дорозі, а також до яких негативних наслідків може призвести нехтування ними. Крім цього, правоохоронці надали рекомендації, як поводитись із незнайомцями, діяти при виникненні небезпечних ситуацій. Розповіли, що робити при виявленні небезпечних предметів та куди звертатись у випадках, коли стали жертвою або свідком злочину. Також акцентували увагу на правилах поведінки у навчальних закладах та поза ними.
Наприкінці заходу діти мали змогу познайомитись з роботою поліцейських та службовим автомобілем.
Нагадаємо, що в рамках заходів «Урок з поліцейським» правоохоронці відвідали навчальні заклади Приморського району та поспілкувались з дітьми.
Відділ комунікації поліції Запорізької області