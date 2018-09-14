Привітання переможців змагання на кращий взвод оперативного призначення у Національній гвардії України

13 вересня, на плацу військової частини 3029 Національної гвардії України під час загального шикування полку, командир полку полковник Олександр Хоменко урочисто привітав та заохотив гвардійців, які вибороли перше місце в змаганнях на кращий взвод оперативного призначення у Національній гвардії України серед військових частин оперативно-територіальних об’єднань та частин прямого підпорядкування.
Нагадаємо що в с. Старе що на Київщині у продовж двох тижнів проводились змагання на кращий взвод оперативного призначення, де учасники змагань складали іспити з тактичної та вогневої підготовки, РХБ захисту та інших військових дисциплін, виконували тактичні завдання та проводили бойову стрільбу взводу в обороні, де переможцем змагань стала команда військової частини 3029 Південного ОТО, командир взводу лейтенант Євген Дмитрук.
“Щиро вітаю вас з перемогою в цих змаганнях, пишаємося вами, адже ви кращі серед рівних !” – сказав під час нагородження командир військової частини 3029 полковник Олександр Хоменко.