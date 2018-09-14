Студентка ЗНУ Людмила Бабак виборола світове чемпіонство

Із 6 по 9 вересня в Португалії (Вілла де Прадо) проходив чемпіонат світу з веслування. У запливі на марафонській дистанції 15,4 км серед жінок студентка Запорізького національного університету Людмила Бабак прийшла на фініш першою. Упевнено обійшовши всіх конкуренток, каноїстка здобула золото світових стартів. Відтак, спортсменка підтвердила своє лідерство і стала дворазовою чемпіонкою світу на марафонських дистанціях.
Як повідомила Федерація каное України, Людмила Бабак подолала дистанцію 15,4 км за 1:24.18,27, лідируючи від старту до фінішу. Вона випередила угорку Жофію Кісбан на 1 хвилину та 47 секунд. Отже, Людмила завоювала своє друге «золото» на чемпіонатах світу. Відзначимо, що вона не знає поразок уже на п’яти останніх міжнародних стартах із марафону – трьох чемпіонатах Європи та двох чемпіонатах світу.
Для довідки: напередодні Дня фізичної культури та спорту в Запоріжжі відбулася урочиста церемонія нагородження переможців обласного конкурсу «SPORT STAR 2018», під час якої Людмилу Бабак відзначили в номінації «Краща спортсменка з олімпійських видів спорту 2018 року».
Прес-служба ЗНУ