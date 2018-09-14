У Бердянському районі поліцейські виявили факт незаконної порубки дерев

Поліцейські встановили особу зловмисника, який незаконно вирубав дерева на території селища Роза Бердянського району. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
10 вересня на блокпосту в Бердянському районі працівники батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Скіф» та сектору реагування поліції Бердянського відділу поліції зупинили автомобіль «ГАЗ» під керуванням чоловіка 1979 року народження. В автомобілі правоохоронці виявили порізані стовбури дерев загальним об’ємом близько 4 куб. метрів.
Громадянин пояснив, що придбав стовбури дерев у мешканця селища Роза Бердянського району.
Працівники групи реагування Бердянського відділу поліції встановили особу правопорушника. Чоловік 1978 року народження незаконно вирубав дерева на території селища Роза Бердянського району та продавав їх. Речові докази вилучено.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що У Бердянську дільничні виявили кущі коноплі з ознаками культивації.
Відділ комунікації поліції Запорізької області