У Запоріжжі оперативники затримали чоловіка та жінку, підозрюваних у скоєнні близько 10 квартирних крадіжок

Поліцейські викрили двох мешканців Дніпропетровської області, які, шляхом зламу замків, проникали до квартир громадян та скоювали крадіжки. Їх затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
13 вересня працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області провели комплекс оперативно-розшукових заходів та безпосередньо після скоєння крадіжки затримали злочинну групу у складі двох осіб.
Зловмисники – мешканці Дніпропетровської області, чоловік 1975 та жінка 1976 років народження. Вони шляхом злому серцевини замка дверей проникали до квартир та скоювали крадіжки майна громадян.
13 вересня вони проникли до квартири будинку по вулиці Незалежної України та скоїли крадіжку грошей, фотоапарату та інших коштовних речей. Зловмисників затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Викрадене та знаряддя злочину вилучені.
На даний час затриманих перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєнні 10 крадіжок з квартир у різних районах міста Запоріжжя.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
З початку року запорізькі поліцейські 2321 особі повідомили про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що працівники ГУНП в Запорізькій області спільно з спецпідрозділом КОРД, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали злочинну групу.
Відділ комунікації поліції Запорізької області