У Запоріжжі відбулися урочисті заходи з нагоди Дня рятівника України (фото, відео)

День рятівника – це свято сильних і відважних людей, які за покликом душі i серця обрали шляхетну і ризиковану професію, що вимагає від них безмежного запасу міцності, щоденної мужності і справжньої відваги.
Долаючи небезпеки, виходячи один на один зі стихією, вони рятують найдорожче в світі – людські життя.
13 вересня у Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В. Г. Магара відбулися урочисті заходи з нагоди професійного свята Дня рятівника. На святі окрім діючих співробітників ДСНС області були присутні представники органів влади, співробітники «Кобра» та почесні ветерани пожежної охорони, які все життя присвятили благородному покликанню – рятувати людей.
Відкрив концертну програму запорізький музикант, автор і виконавець Роман Альошин з прем’єрою «Гімн запорізьких рятувальників», який написав разом із невісткою Тетяною. Приємним сюрпризом для усіх гостей свята став неперевершений виступ Народної артистки України Інни Гапон, яка піснями привітала рятівників із професійним святом.
Зі словами вітання та подяки до присутніх звернувся начальник Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, генерал-майор служби цивільного захисту Олексій Лепський: «Завдяки чіткій взаємодії всіх аварійно-рятувальних служб, в області сформовано потужну та злагоджену систему оперативного реагування у складі Єдиної державної системи цивільного захисту, яка на найвищому рівні вирішує завдання із попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, як на території нашого регіону, так і за його межами. Вона є однією з найавторитетніших у нашій державі. І цей, по праву заслужений авторитет, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій зміцнюють день у день своїм професіоналізмом, самовідданістю, мужністю і сумлінним ставленням до своєї справи. Дякую вам за ту роботу, яку ви робите для забезпечення безпеки громадян України. Дякую вам за самовідданість і вірність обов’язку! Щиро бажаю вам міцного здоров’я, сил і мужності, благополуччя, розуміння і підтримки в родинах».
«Ми дуже вдячні керівництву комбінату «Запоріжсталь», підприємства «Мотор Січ», Запорізької Атомної електростанції, заводу «Запоріжкокс», «Запорізького титано-магнієвого комбінату», заводу «Дніпроспецсталь», «АвтоЗАЗ» та «Запорізького трансформаторного заводу», які утримують та фінансово забезпечують аварійно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС України у Запорізькій області.
Також хочу подякувати нашим помічникам – керівникам місцевого самоврядування та головам новостворених об’єднаних територіальних громад, за їх активну роботу по створенню нових та підтримці вже існуючих підрозділів місцевої пожежної охорони. Особливо це стосується Бердянського району, де впродовж тривалого часу функціонують 8 таких підрозділів» – додав Олексій Миколайович.
На превеликий жаль, техногенні та природні катастрофи, масштабні пожежі можуть призвести не тільки до матеріальних збитків, а й до загибелі людей, включаючи і рятувальників, які жертвують своїми життями заради порятунку інших. Присутні вшанували світлу пам’ять загиблих бійців ДСНС хвилиною мовчання.
Зі словами привітання до запорізьких рятувальників також звернулись і представники обласної та міської влади, що завітали на урочисті заходи, серед яких – Голова обласної державної адміністрації Констянтин Бриль, перший заступник Запорізької обласної ради Єгор Семенков та керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Роман Омельянович.
З нагоди свята 58 діючих співробітників, які блискуче виконували професійні задачі, проявили героїзм та мужність у виконанні службових обов’язків та 10 ветеранів пожежної охорони, що гартували службу отримали відзнаки, почесні грамоти і подяки. Крім того, за героїзм проявлений під час порятунку дітей та рішучі дії під час надзвичайної події відзначено і пересічних громадян, які волею випадку опинилися в епіцентрі біди і вчасно надали допомогу. Це – Віталій Бут, що врятував двох 6-річних дівчат на Дніпрі; Олексій Булат і Роман Гапов, які вчасно витягнули з води 3-річного хлопчика, що потонув у Конці в Оріхівському районі.
На завершення урочистостей рятувальників чекав святковий концерт від справжніх майстрів своєї справи – неперевершений ансамбль «Лейся песня» подарував особовому складу Головного управління не тільки пісні, але й позитивний настрій.
Тож, шановні рятівники! Здоров’я Вам, миру, любові, добробуту, процвітання Вам і Вашим родинам!
Бережіть себе і бережіть нашу державу.
Фото: Андрій Глущенко