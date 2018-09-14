У Запоріжжі встановлять сотні відеокамер та будують ситуаційний центр. Реалізується програма «Безпечне місто»

Програма «Безпечне місто» набуває реальних обрисів. Від заяв, розробки проектів та документації в Запоріжжі перейшли до встановлення відеокамер, будівництва ситуаційного центру для збирання та обробки інформації, яка надходить від відеокамер. Ситуаційний центр успішно будується. Основні будівельні роботи підрядники обіцяють виконати до кінця року. Сьогодні міський голова Володимир Буряк проконтролював хід робіт.
Ситуаційний центр проекту «Безпечне місто» буде розташовуватися в Дніпровському районі. Зараз триває реконструкція будівлі, де він буде працювати. Також тут в одній будівлі планують зосередити контакт-центр «15-80», міську ліфтову диспетчерську службу. «Родзинкою» ситуаційного центру стане відео-стіна розміром чотири на шість метрів. Вона буде розташовуватися в залі колективної роботи з інформацією, що надходить. Сюди будуть виводитися зображення з встановлюваних в місті камер.
– Програма «Безпечне місто» – масштабний проект. Зараз вона проходить другий етап реалізації. На першому відбувалося знайомство зі світовим досвідом використання подібних систем, розроблялася документація. Тепер ми перейшли до встановлення відеокамер і будівництва ситуаційного центру. В цьому році встановлено понад 80 відеокамер. Інформація вже надходить в мобільний центр обробки даних. Доступ до неї отримали представники СБУ, Національної та Патрульної поліції, – зазначив Володимир Буряк.
Підрядники відзвітували про хід будівництва. Закінчуються роботи на зовнішніх мережах. Залишилося близько тижня. Після цього будівельники планують переходити до монтажу покрівлі, встановлення вікон, дверей, благоустрою прилеглої території. Важливо до холодів завершити зовнішні роботи, після цього перейшовши до внутрішніх. Підрядна організація назвала і терміни завершення основних будівельних робіт – кінець 2018 року.
По мірі завершення будівництва буде проводитися монтаж обладнання. Значна його частина вже придбана. Зокрема для монтажу та налагодження відео-стіни з необхідними до неї робочими місцями знадобиться приблизно півтора місяці.
Міський голова підкреслив, що програма «Безпечне місто» спрямована на підвищення безпеки городян. Світовий досвід показує, що подібні проекти дозволяють знизити рівень злочинності не менш ніж на 30%. Це той інструмент, який зможуть використовувати у своїй роботі правоохоронці.
– Ми враховуємо пропозиції правоохоронних органів по встановленню відеокамер, місцях їм розміщення. Вже зараз у них є можливість скористатися інформацією, що надходить. Всього в цьому році буде встановлено понад двісті камер. У планах на наступний рік – близько 500. Це в’їзди в місто, місця проведення масових заходів, масового скупчення людей, – розповів Володимир Буряк.
На думку міського голови, програма «Безпечне місто» важлива для Запоріжжя по ряду причин. Це перспективи зниження рівня злочинності, зменшення терористичної загрози. Не потрібно забувати, що Запоріжжя залишається прифронтовим містом. Якщо місто стає більш безпечним, то і зростає його привабливість для інвесторів, туристів.
– Важливий і ще один момент. Тут планується зосередити контакт-центр «15-80», ситуаційний центр, ліфтову диспетчерську службу. Таким чином ми створюємо сучасні робочі місця для комфортної роботи людей, – заявив Володимир Буряк.
За словами директора КП «Центр управління інформаційними технологіями» Юрія Орєшкіна, у Запоріжжі вирішили піти шляхом підвищення ефективності системи «Безпечне місто». Першочергова увага приділяється посиленню можливостей системи щодо аналітичної обробки інформації. Це дозволить знизити кількість використовуваних операторів, а значить, зменшить експлуатаційні витрати.
У Запоріжжі встановлять сотні відеокамер та будують ситуаційний центр. Реалізується програма «Безпечне місто»
Програма «Безпечне місто» набуває реальних обрисів. Від заяв, розробки проектів та документації в Запоріжжі перейшли до встановлення відеокамер, будівництва ситуаційного центру для збирання та обробки інформації, яка надходить від відеокамер. Ситуаційний центр успішно будується. Основні будівельні роботи підрядники обіцяють виконати до кінця року. Сьогодні міський голова Володимир Буряк проконтролював хід робіт.