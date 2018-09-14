У Запорізькій області вогнеборці ліквідували дві пожежі в гаражах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло два повідомлення про пожежі на територіях приватних домоволодінь.
Перший випадок стався о 17:10 по вул. Степна в с. Охримівка Якимівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники, встановили, що горять господарчі речі в приміщенні гаражу на загальній площі 24 кв. м.
О 17:35 вогнеборці локалізували загорання, а о 19:20 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Другий випадок стався о 22:10 по вул. Карла Маркса с. Велика Знам’янка Кам’янко-Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах гаражу на площі 15 кв.м.
О 22:42 вогнеборці локалізували загорання, а о 23:25 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Причина пожеж встановлюється.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.