З початком навчального року запоріжці почали скаржитися на те, що водії маршруток відмовляють школярам в пільговому проїзді, за 50% вартості. Скарги надходять, в тому числі і до міського голови Володимира Буряка через його публічну сторінку в соціальній мережі «Фейсбук». Сьогодні міський голова прокоментував ситуацію на своїй сторінці.
Міський голова Володимир Буряк зазначив, що право школярів на пільговий проїзд ніхто не відміняв. Відповідні зобов’язання перевізників прописані в укладених ними договорах. Інформацію про випадки відмов водіїв маршруток перевозити школярів за пільговою ціною можна повідомляти в управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради. До підприємств і водіїв-порушників будуть застосовуватися передбачені нормативними документами механізми.
Нагадаємо, відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради запорізькі школярі мають право на пільговий проїзд з понеділка по п’ятницю в навчальні дні, при пред’явленні учнівського квитка або довідки зі школи.
Ось що написав з цього приводу міський голова Володимир Буряк:
«Хочу внести остаточну ясність і назавжди закрити питання по пільговому проїзду школярів у громадському транспорті Запоріжжя.
Учні шкіл усіх типів і форм власності на період навчального року мають право на пільговий проїзд. Виняток – канікули, перерви між чвертями, семестрами тощо
Знижка для школярів в 50% діє з понеділка по п’ятницю. Щоб її отримати, необхідно пред’явити учнівський квиток або довідку зі школи. Все просто, зрозуміло і обговоренню не підлягає. Деталі прописані у відповідних нормативних документах.
З перевізниками і водіями, які не хочуть працювати за законом, розмова буде короткою.
Всю інформацію про них можна передавати на телефони гарячої лінії управління транспорту 787-50-76, 787-50-89. Фіксуйте, фотографуйте, передавайте інформацію. Будемо боротися з водіями-хамами та беззаконням разом».
Володимир Буряк: «Будемо боротися з водіями-хамами та беззаконням разом»
З початком навчального року запоріжці почали скаржитися на те, що водії маршруток відмовляють школярам в пільговому проїзді, за 50% вартості. Скарги надходять, в тому числі і до міського голови Володимира Буряка через його публічну сторінку в соціальній мережі «Фейсбук». Сьогодні міський голова прокоментував ситуацію на своїй сторінці.