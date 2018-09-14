Володимир Буряк пропонує встановити в сквері Театральному… вішалку і намалювати мурал

Сквер Театральний готовий до відкриття. Сьогодні територію приводять в порядок перед урочистим відкриттям, яке заплановане на 16:00 14 вересня. У цьому сьогодні переконався міський голова Володимир Буряк, який провів тут чергову виїзну нараду. Мета – проконтролювати якість виконаних робіт, завершення реконструкції об’єкта.
У центрі Запоріжжя з’явився сучасний сквер. Він знаходиться навпроти театру ім. Магара і називається Театральний. Ще в минулому році сквер міг похвалитися тільки розбитим покриттям і не дуже привабливим зовнішнім виглядом. Тепер ситуація кардинально змінилася.
– Зауважень до якості робіт немає. Є певні питання до наповнення скверу, проектантів. Я не архітектор, не дизайнер. Однак моя думка, що не вистачає малих архітектурних форм, які відображали б назву скверу – Театральний. Як кажуть, театр починається з вішалки, чому б, наприклад, не встановити в сквері малу архітектурну форму у вигляді вішалки. Викладену стіну, можливо, необхідно прикрасити малюнками, муралом, – зазначив Володимир Буряк.
Реконструкція скверу Театрального перебувала на особистому контролі міського голови Володимира Буряка, який регулярно проводив тут виїзні наради. У серпні з боку керівництва району, підрядників звучали пропозиції відкрити сквер в серпні, до Дня незалежності, вже після цього виконати роботи, що залишилися. Однак Володимир Буряк з цим не погодився.
Міський голова підкреслив, що головне – виконати роботу якісно, а не встигнути до чергової дати або ювілею. Володимир Буряк поставив підрядникам, керівництву районної адміністрації міської ради по Олександрівському району завдання завершити реконструкцію у вересні. Тепер можна з повним правом сказати, що поставлене завдання виконане.
– Відкриття скверу Театрального відбудеться завтра. Це не буде перерізання стрічок, запускання кульок. Гратиме оркестр, запоріжці зможуть прийти, помилуватися на прекрасний сквер, – сказав Володимир Буряк.
За останній місяць в сквері Театральному обладнали систему поливу, встановили лавочки, ліхтарі, облаштували газони і висадили чагарники, що залишилися. Серед «родзинок» скверу стилізовані ліхтарі зовнішнього освітлення, сучасні лавочки, красиво оформлена підпірна стінка і багато іншого. Не менш важливо, що сквер Театральний зручний для людей з інвалідністю, адже обладнаний пандусами з поручнями. Одне з решти питань – збереження парку.
– Не хотілося б, щоб через тиждень-два тут зникли ліхтарі, вирізали поручні пандусів, пошкодили лавочки. Запоріжці повинні розуміти, що цей проект реалізований за їхні гроші, а значить дбайливо ставиться до зробленого. Для забезпечення збереження скверу поставлене завдання встановити тут відеокамери, підключивши до системи «Безпечне місто». Також районна адміністрація звернулася до правоохоронців з проханням змінити маршрути патрулів, щоб вони могли забезпечувати охорону скверу, – заявив Володимир Буряк.
Нагадаємо, реконструкція скверу Театрального стартувала в минулому році. З самого початку проект був розрахований на два роки. У 2017 році були виконані демонтажні роботи, проведено вертикальне планування території, облаштування підпірних стінок, фундаменту під постамент, нових залізобетонних сходинок і пандусів, стіни з керамічної цегли. Була підготовлена основа під бруківку, почалося її укладання. Всього було освоєно близько п’яти мільйонів гривень.
У 2018 році роботи продовжилися, як тільки дозволили погодні умови. При цьому в проект були внесені удосконалення. Вони стосувалися конструкцій опор освітлення, декоративної кладки, підпірної стіни, будівництва додаткових пандусів і системи зливових лотків, системи поливу і так далі.
Міський голова Володимир Буряк подякував народному депутату України Петру Сабашуку, завдяки підтримці якого на реконструкцію скверу було виділено п’ять мільйонів гривень з держбюджету. Ще близько 9,2 мільйонів гривень на реалізацію проекту направлено з бюджету міста.
Міський голова Володимир Буряк прокоментував проведення реконструкції скверу Театрального на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
Володимир Буряк пропонує встановити в сквері Театральному… вішалку і намалювати мурал
Сквер Театральний готовий до відкриття. Сьогодні територію приводять в порядок перед урочистим відкриттям, яке заплановане на 16:00 14 вересня. У цьому сьогодні переконався міський голова Володимир Буряк, який провів тут чергову виїзну нараду. Мета – проконтролювати якість виконаних робіт, завершення реконструкції об’єкта.