Випускниця Запорізького національного університету Інна Черняк здобула «золото» Паралімпійських ігор

Дзюдоїстка, чемпіон літніх Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро і Європейських ігор у Баку Інна Черняк здобула перемогу під час проведення Кубка світу з парадзюдо в Казахстані. Кубок світу зібрав на своїй арені близько 200 спортсменів з 20 країн світу. Змагання проходили два дні – 9-10 вересня в спорткомплексі «Атирау» в Казахстані. У перший же день впевнену перемогу у своїй ваговій категорії 52 кг здобула випускниця Запорізького національного університету, майстер спорту України міжнародного класу Інна Черняк.
У півфіналі Інна Черняк за 41 секунду здолала спортсменку з Південної Кореї, а вже в фіналі виборола першість у дзюдоїстки Рамон Бруссіґ з Німеччини і завоювала золото.
Для довідки
Із останніх перемог Інни Черняк – Гран-прі Анталії з дзюдо, завдяки перемозі в трьох поєдинках. У її категорії 52 кг змагалися 16 спортсменок. Її сестра-близнюк Марина Черняк – випускниця Запорізького національного університету – також є успішною спортсменкою і в цьому році завоювала на чемпіонаті Європи бронзову нагороду, де з чотирьох поєдинків тричі перемогла.
Прес-служба ЗНУ