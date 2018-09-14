Запорізькі торговці автозапчастинами ухилилися від сплати майже 5 мільйонів гривень податків

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили підприємство, яке ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах.
Розслідуючи кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, оперативники фіскальної служби регіону встановили підприємство, службові особи якого протягом 2015-2018 рр. під час проведення фінансово-господарських операцій з торгівлі деталями для автотранспортних засобів не відобразили у документах податкової звітності операції з реалізації товарів за готівкові кошти. Таким чином фігуранти ухилились від сплати 3,8 мільйона гривень ПДВ.
Окрім того, у вказаний період у податковій звітності підприємства не було також відображено безповоротну фінансову допомогу, отриману від фіктивних компаній, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 1,1 мільйона.
Загалом фігуранти ухилилися від сплати 4,9 мільйона гривень податків.
На підставі ухвали суду проведено обшук за фактичною адресою підприємства, під час якого вилучено документи фінансово-господарської діяльності та комп’ютерну техніку, 231,5 тисячі гривень та 35,6 тисячі російських рублів готівкою, а також товарно-матеріальні цінності (автозапчастини та автохімічну рідину, орієнтовною вартістю 6 мільйонів гривень), які ввезені на територію України поза митим контролем.
На теперішній час триває огляд вилучених документів та комп’ютерної техніки. До суду направлено клопотання про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності.
Головне управління ДФС у Запорізькій області