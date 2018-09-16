Роздержавлені ЗМІ потребують підтримки!

Із зверненням до народних депутатів України виступили редактори реформованих міськрайонних газет області. Мова йде про підвищення тарифів на передплату періодичних видань, яке практично вбиває друковану пресу. До цих пір будь-які перемовини з «Укрпоштою», намагання знайти компроміс на найвищому рівні, за активної участі НСЖУ питання не вирішили.
Керівники роздержавлених ЗМІ звертаються за допомогою в останню інстанцію – до народних обранців.
Народним депутатам України
(виборчий округ № 78)
Пономарьову О.С.,
(виборчий округ №79)
Бандурову В.В.,
(виборчий округ № 80)
Балицькому Є. В.,
(виборчий округ № 81)
Валентирову С.В.,
(виборчий округ №82)
Кривохатьку В.В.,
Голові комітету ВР з питань
свободи слова
та інформаційної політики
Сюмар В. П.,
Голові Державного комітету телебачення
і радіомовлення України
Наливайку О.І.
Шановні панове!
Ситуація, яка складається у поштовій галузі країни, потребує негайного втручання державницьких органів на найвищому рівні. Відсутність цілеспрямованої державної інформаційної стратегії країни в умовах гібридної війни, коли інформаційний вплив агенцій сусідньої держави на величезні верстви суспільства відбувається на підсвідомому рівні, негативно впливає на формування образу ворога, ставлення до подій на сході України і до питань державотворення на нинішньому відрізку історичного розвитку суспільства. Статистично підтверджений факт, що високий рівень передплати регіональних вітчизняних друкованих періодичних видань (районних газет), особливо на прикордонних територіях і в безпосередній близькості до воєнних дій у Донецькій та Луганській областях, на практиці працює на утвердження державної політики на периферії країни та на стале поширення української мови серед російськомовних носіїв в українському середовищі. Наявність передплатних вітчизняних видань у кожному третьому-четвертому, а подекуди й у половині сільських домоволодінь громадян України, є незаперечним фактом не стільки рейтингу, скільки рівня довіри до регіонального друкованого українського слова на цьому етапі розвитку країни.
І в цих умовах цілеспрямована, антидержавницька політика менеджерів «Укрпошти», яка направлена на закриття стаціонарних сільських поштових відділень і переведення поштового обслуговування на мобільні (пересувні), мало того що знижує якість і спектр першочергових, закріплених на законодавчому рівні поштових послуг в Україні, так ще й негативно впливає на якість оформлення передплати і ДОСТАВКИ вітчизняної періодики до сільського населення країни, яка п’ятий рік перебуває у стані відкритого військового конфлікту.
Скорочення штату сільських поштових відділень, нехтування планомірним розвитком першочергових завдань галузі і професійних функцій (доставка поштових відправлень і ВІТЧИЗНЯНИХ (!) газет якісно і вчасно) сьогодні, як ніколи раніше, негативно впливає на формування національної державницької свідомості громадян України. Катастрофічні перекоси в оцінюванні вартості праці простих листонош і керівної ланки «Укрпошти» уже призвели до відсутності бажаючих працювати у сільських віддалених підрозділах галузі. Експериментальний, пілотний проект автомобільних поштових відділень у Чернігівській області через низьку якість обслуговування викликає обурення і спротив сільського населення.
Ми, представники регіональних друкованих ЗМІ, які самі в цей період проходимо реформування, розуміючи занепокоєність наших партнерів із «Укрпошти» фінансовою стороною питання і заявленою збитковістю утримання віддалених невеликих сільських поштових відділень, звертаємося до Вас із пропозицією виділення з державного бюджету коштів цільової дотації «Укрпошті» на організацію розповсюдження, передплати і доставки вітчизняної преси у сільській місцевості країни. Допомогу у проведенні безпосереднього моніторингу і контролю на місцях за виконанням такого державного замовлення можемо взяти на себе.
Просимо під час формування бюджету на наступний 2019 рік запланувати і виділити кошти на підтримку державного оператора поштового зв’язку України. В умовах гібридної війни це лише зміцнить і підтримає патріотичну свідомість громадського суспільства нашої країни.
Шановні панове, просимо розглянути це звернення на комітетах Верховної Ради і надати доручення Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики, Комітету ВР з питань бюджету та Державному комітету телебачення і радіомовлення України розглянути це звернення та терміново розробити механізм надання цільової субвенції, а бюджетному комітету Верховної Ради врахувати під час розгляду проекту закону «Про бюджет на 2019 рік».
З повагою, керівники регіональних газет Запорізької області, а саме:
Діляра Кудусова, головний редактор Мелітопольської міськрайонної газети “Новий день”, Заслужений журналіст України, голова Мелітопольської міжрайонної первинної організації НСЖУ;
Тетяна Белименко, директор ПП “Медіа-центр “Слово трудівник”, смт Якимівка, Заслужений журналіст України;
Леонід Тимофеєв, директор ТОВ “Приазовская Новь”, смт Приазовське;
Олексій Федоров, головний редактор районної газети “Колос”, смт Веселе;
Людмила Арман, директор-головний редактор ТОВ “Медіа-центр “Таврія” м. Токмак;
Віктор Михайличенко, головний редактор газети «Південна зоря», Заслужений журналіст України, м. Бердянськ;
Ірина Лісова, редактор газети “Пологівські вісті” м. Пологи;
Тетяна Велика, редактор газети “Голос Гуляйпілля” м. Гуляйполе;
Людмила Подрєз, головний редактор газети «Роз-інформ», смт. Розівка;
Ольга Якименко, директор-головний редактор ТОВ «Редакція газети «Червоний промінь», Заслужений журналіст України, Запорізький район;
Костянтин Причиненко, редактор газети «Рідний край», Більмакський район;
Андрій Старінок, в.о. головного редактора газети «Приморський степ», м. Приморськ;
Тетяна Овчиннікова-Руденко, головний редактор ТОВ «Редакція газети «Нова Таврія», Василівський район;
Віталій Голод, головний редактор газети “Наше місто Токмак”, м. Токмак;
Юрій Дьомін, директор ПП «Редакція газети «Михайлівські новини»;
Тетяна Паламар, директор-головний редактор ТОВ «Редакція газети «Новини дня», Кам’янсько-Дніпровський район.