Бердянськ – база ВМС

З 11 вересня в акваторії Бердянського морського порту несуть службу вже два бронекатери – «Лубни» та «Кременчук». Військово-морська база ВМС України буде створена в рамках рішення РНБО про посилення військово-морської присутності в Азовському морі. Очікується передислокації на Азовське море трьох малих броньованих артилерійських катерів, які доповнять флот 23-го загону Морської охорони Державної прикордонної служби. До кінця року планують створити тут повноцінну військово-морську базу шляхом перекидання в Азовське море Південної військово-морської бази ВМС України з Миколаєва. Надалі в складі бази планують створити катерний дивізіон. Таким чином, 11 вересня можна вважати початком кінця рашистскої блокади Азовського моря.