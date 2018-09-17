День поля 2018 у селі Біленькому

Вже 5 років поспіль агрофірма «Валена» збирає у селі Біленькому аграріїв на своєрідний форум під відкритим небом. Ось і в цьому році 12 вересня сюди з’їхалися представники компаній,що виробляють насіння вітчизняної за зарубіжної селекції,компаній з продажу сільськогосподарських машин та приладь , фірм з продажу хімічної продукції для сільгоспвиробників, керівники агрофірм Запорізької та Дніпропетровської областей аби познайомитися із досягненнями партнерів, та поділитися власними доробками. Головна принада заходу –це демонстраційні поля з новими сортами та гібридами кукурудзи та соняшника. Тому після урочистого відкриття та знайомства учасники заходу були запрошені на «демополе» ,подивитися на власні очі чого вартий той чи інший гібрид, насіння якого пропонується для вирощування у наших природно-кліматичних умовах. Директор з виробництва агрофірми «Валена» Козиряцький Володимир Іванович підкреслив необхідність такого демонстраційного поля, аби в умовах нашого мінливого та посушливого клімату місцевий виробник мав обрати найкращий сорт або гібрид сільгоспкультури який дасть максимальний врожай. Переконливість такого вибору в тому, що цей сорт або гібрид пройшов перевірку на демополі, у близьких природних умовах і показав гідний результат. «Ми ці поля проводимо не тому що я хочу рекламувати всі ті структури,які продають нам насіння, а саме таким чином я кожний рік находжу для нас, в наших умовах найкращі гібриди»- зауважив Володимир Іванович.
Серед виробників насіння, яке дає гарний врожай на землях, що обробляє тов. «Валена» виділяються агрофірми : «Селекта», «Сади України» та «Євраліс». Саме їх гібриди і сорти насіння кукурудзи та соняшника максимально пристосовані для вирощування в умовах посушливого клімату Запорізької області. Заступник генерального директора НВКФ «Селекта» Мельник Віталій Якович сказав: «Фірма «Валена» на протязі п’яти років веде виробниче випробування наших нових гібридів. Все що новеньке у нас виділяється йде на їхні поля».
На демополі цього разу було продемонстровано 21 гібрид соняшника та 29 гібридів кукурудзи запропоновані десятьма фірмами виробниками насіння. Представники фірм виробників надали присутнім вичерпну інформацію стосовно того, чи іншого гібриду Після демонстрації учасників заходу чекав спільний обід та обговорення думок. А краєзнавець та історик , екс-голова Беленьківської селищної ради Петро Іванович Кралев нагадав як колись, у 19-му та на початку 20-го сторіччя завжди 14 вересня, «на Семена» у селі Біленькому відбувалася величезна ярмарка хліборобів та виставка сільськогосподарської техніки, висловивши що прийшла потреба відродити цю надзвичайно корисну традицію.
Олександр Максимов, текст, фото