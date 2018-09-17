Ювілей польського товариства

У Бердянську масштабно відзначили 25-річчя створення в місті польського культурно-просвітницького товариства «Відродження». Нині воно об’єднує 320 членів різного віку і співпрацює з різними організаціями. Польська громада Бердянська має в місті Центр вивчення рідної мови та культури, польський будинок, римо-католицький костел, БФ «Карітас-Спейс-Бердянськ”, а польська бібліотека налічує більше 5000 книг. У Бердянському художньому музеї ім. І. Бродського за участю консула Польщі Яна Здановского, голови товариства «Відродження», доктора філологічних наук, професора Олексія Сухомлинова, а також професорів Жешувського університету і Польської академії наук, вчених Бердянська, працівників культури, представників міськвиконкому, лідерів польських національних громад Запоріжжя, Енергодара та Запорізької області та лідерів грецької, німецької та єврейської національних спільнот Бердянська. А у парку біля ЦДЮТ спільно з учасниками Міжнародної конференції викладачів польської мови, було урочисто піднято державний прапор України, прапор Європейського Союзу і державний прапор Польщі.