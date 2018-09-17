Мелітополь – день міста

На святкуванні 234-ої річниці з дня народження Мелітополя очікується справжній “зорепад”.
Як повідомлялося раніше, городян розважатимуть Анна Добриднєва (екс-солістка групи «Пара Нормальних») і Артур Босо. Місто відвідає також запальний латиноамериканець, хореограф Амадор Лопес і його музична група «Rumbero’s». Передбачається, мелітопольців порадує своїм виступом і креативна українська фолк-гурт «Тік» зі своїм неординарним солістом Віктором Бронюком. група вже не раз приїжджала в місто, і на її концертах був справжній аншлаг.