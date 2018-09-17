Олександр Соловйов: «Патріотичні декларації варто замінити реальними добрими справами»

Лідер політичної партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Соловйов запевняє: щасливий, що живе в Україні, і не збирається звідси виїжджати. Але, констатуючи всі проблеми сучасного українського суспільства, переконаний, їх можна подолати.
– Я зустрівся з сотнями людей, я побачив ті проблеми, які їх турбують, і я знаю, що наша сильна команда молодих професіоналів ці проблеми зможе вирішити, – каже політик.
Про власне бачення розвитку своєї молодої політичної сили та стратегію змін в країні він розповів редакторам регіональних ЗМІ під час меді-клубу НСЖУ «На власний погляд», що відбувся в Києві.
Щоб реформи привели до реальних змін
Олександр Соловйов 20 років віддав роботі в правоохоронних органах. Але залишив службу за власним бажанням, щоб взятися за роботу з відновлення країни, бо відчув себе готовим взяти на себе відповідальність за прийняття управлінських рішень.
– Варто лише подивитися на ті реформи, які відбуваються- у силових структурах, в медицині, освітній галузі. Мало задекларувати зміни, потрібно, щоб вони були ефективними, – наголошує лідер молодої політичної сили.- Щоб, скажімо, закінчивши школи чи вищі навчальні заклади, молодь могла реалізувати себе в житті. Але, на жаль, випускники навчальних закладів не завжди можуть себе реалізувати в своїй країні, і поступово талановита молодь виїжджає за кордон у пошуках нових можливостей. І якщо цього процесу не зупинити, важко уявити, які будуть наслідки.
«Патріотизм – у добрих справах»
Існування так званих «патріотичних» угрупувань, які досить агресивно діють по всій країні, спрямоване на перешкоджання тим опозиційним до влади партіям і організаціям, які не бояться висловлювати свою позицію. Утім, на переконання Олександра Соловйова, треба розуміти, що справжній патріотизм – це не гучні слова і агресивні заяви, а реальні справи, реальна допомога конкретним закладам, родинам, дітям.
– У нас працює благодійний фонд «РОЗУМНА СИЛА», який проводить численні заходи для дітей-сиріт, переселенців, малозабезпечених. І коли ми влаштовуємо для них заходи, даруємо подарунки і свою увагу, бачимо їхні усмішки, відчуваємо щиру вдячність, то стає зрозуміло, що це – набагато важливіше за «патріотичні» декларації. Патріотизм – у добрих справах, – наголошує Олександр Соловйов.
Як побороти корупцію і закінчити війну?
Чимало запитань від журналістів стосувалося і боротьби з корупцією та контрабандою. На це лідер «РОЗУМНОЇ СИЛИ» зауважив, що головний крок до подолання цих явищ – боротьба не стільки з корупціонерами, скільки з тією системою, яка робить такі схеми можливими. Зокрема, актуальна проблема незаконного видобутку бурштину виникла, зокрема, й через те, що надра не належать державі. І на всіх цих «оборудках» заробляє місцева влада.
– Треба розбиратися з «вогнищами» корупції. Чому є проблема контрабанди? Бо є непосильне податкове навантаження на малий і середній бізнес. Наша партія переконана, що потрібно стимулювати ділову активність, давати пільги інвесторам, які створюватимуть робочі місця у так званих «депресивних» регіонах, знижувати податки для малого й середнього бізнесу і переглядати механізм формування ПДВ, – зауважив Олександр Соловйов.
Але для того, щоб відродити економіку країни, на думку політика, в першу чергу, потрібно, аби настав мир. А досягнути миру він вбачає шляхом переговорів.
За матеріалами медіа-клубу «На власний погляд»
Лариса Юстинюк