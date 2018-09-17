У Запоріжжі урочисто і театралізовано відкрили у центрі міста оновлений сквер Театральний, роботи у якому тривали два роки. Справжньою окрасою оновленого скверу стали ліхтарі, розписані масками трагедії та комедії. Його також обладнаний пандусами. Це зручно не лише для інвалідів, але й для батьків з візочками. Персонажі віку бароко в історичних сукнях та костюмах, з перуками на головах під звуки оркестру неквапливо прогулювались сквером. Для дітей тут працювали різноманітні розважальні майданчики – можна було помалювати і помайструвати. У перспективі тут планується встановити камери відеоспостреження в рамках реалізації програми “Безпечне місто”. Це має захистити оновлений сквер від вандалів і зробити перебування у ньому більш комфортним.