Тестрдрайв електронної оплати за проїзд

На запорізькому маршруті № 38 тестують нову систему оплати за проїзд. Пасажирам необхідно відсканувати QR-код через мобільний телефон, після чого з банківського рахунку знімуться необхідні кошти згідно з тарифом перевізника. Таку ініціативу впроваджує ПриватБанк, встновивши у автобусі QR-код для сканування. Оплатити проїзд можна карткою будь-якого банку, і комісія вилучатися не буде. Якщо технологія “приживеться”, такі стікери з кодами з’являться в громадському транспорті повсюди у нашому обласному центрі.