У Запорізькому аеропорту виявлено громадянина, який намагався ввезти партію незадекларованого одягу

На територію України транспортом повітряного сполучення можна ввозити товари, сумарна вартість яких складає до 1000 євро. На суму перевищення нараховується ввізне мито та податок на додану вартість. Натомість деякі громадяни нехтують цими правилами та намагаються ввезти товари без декларування і оподаткування.
Приміром, вчора у Запорізькому аеропорту один із пасажирів рейсу з Туреччини заповнив митну декларацію на товари для переміщення через митний кордон України. У документах громадянин України зазначив, що перевозить речі без підтверджувальних чеків на суму, що не перевищувала 1000 євро. Серед задекларованих товарів – дитячі кофти та сорочки.
Натомість під час здійснення митного контролю його багажу працівники митниці виявили незаявлену до початку митного огляду партію одягу, а саме: 69 кофтин, 54 пари штанів, чотири дитячі сукні.
Таким чином, громадянин порушив митні правила ввезення товарів, про що складено протокол за ст. 472 Митного кодексу України.
Частину речей відповідно до заповненої митної декларації громадянину було повернуто.
Запорізька митниця ДФС