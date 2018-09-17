Запорізькі платники податку на додану вартість збільшили рівень відрахувань на 37 відсотків

У січні-серпні 2018 року представники бізнесу Запорізького регіону перерахували до державного бюджету 2 мільярди 50 мільйонів гривень податку на додану вартість (без показників великих платників податків, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Рівень надходжень перевищив відповідний період 2017 року на 557,6 мільйона або на 37,4 відсотка.
Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, за результатами цьогорічного декларування обсяги оподатковуваних операцій зросли майже на 17 мільярдів гривень, відповідно, платники ПДВ збільшили нарахування до показників минулого року на 561 мільйон або на 37,7 відсотка.
Лише у серпні до бюджету сплачено 296,5 мільйона, це на 47 мільйонів більше, ніж торік.
З початку року найбільші суми ПДВ забезпечили суб’єкти господарювання обласного центру – 1 мільярд 181 мільйон. Мелітопольські і приазовські платники спрямували 184,4 мільйона, бердянські і приморські – 144,7 мільйона, підприємства і підприємці Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів направили до бюджету 132,7 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського – понад 91 мільйон, Василівського та Михайлівського – 74,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 68,7 мільйона.
Усього на території Запорізької області станом на початок вересня 2018 року зареєстровано 8803 юридичні та 923 фізичні особи-платники ПДВ.
Головне управління ДФС у Запорізькій області