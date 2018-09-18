Бліц опитування: який ваш особистий рекорд у вирощуванні гігантських овочів,ягід чи фруктів? Вони виросли випадково чи стали результатом вашої копіткої селекційної роботи?

1.Петро Кралев, краєзнавець, с Біленьке:
-Саме велике гроно винограду яке мені вдалося виростити на власній ділянці- 3 Кг 200 Г, сорт Аркадія. Це результат ретельного догляду і агротехнічних заходів як то коренева та позакоренева підкормки та вибір навантаження.
2.Ольга Лакшинська, вчителька:
-На дачі виростила гарбуз вагою близько 50 Кг. Якийсь китайський сорт, назви не пам’ятаю, сіро-зелене забарвлення ззовні і як золото всередині. Виростила без всілякої хімії, тільки що дбайливо доглядала, звичайно з любов’ю.
3.Ольга Горлова, завклубом, Вільнянський район:
-Баклажани в цьому році виросли вагою у 1,5 Кг. В мене особиста ділянка біля самого ставка, тому завжди є волога і особливий мікроклімат. А ще груші зимові сорти вродили по 600 грамів
4.Микола Новик, будівельник:
-В моєї мами, яка живе в Білорусії цього року виросла на городі картопля вагою по 600- 800 грамів кожна. Без ніяких особливих заходів, грунт в них для неї гарний, та літо було тепле та з дощами
5.Ганна, студентка:
-Власної ділянки в мене немає. Але я виростила у горщику на підвіконні ананас вагою у 3 кг. Верхівку плода який я купила у супермаркеті зрізала і посадила у звичайному грунті для квітів. Особливого догляду не було, тільки полив.