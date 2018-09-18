1.Павло Тодоров, пенсіонер:
-Мені нічого не заважає спілкуватися українською. Вільно спілкуюсь двома мовами,хоч російську вживаю частіше, бо в нас вона більш у вжитку.
2. Тетяна Нечипоренко, фотограф:
-Мовного питання для мене не існує, українська мова улюблена. Хоча якщо співрозмовник російськомовний то звичайно розмовляю російською.
3.Юлія, бухгалтер:
-Взагалі то нічого не заважає. Мабуть трохи є дефіцит практики, дещо можливо лексику не дуже добре знаю. Як щоб у нас всюду повсякденно у побуті, у магазинах, у транспорті всі розмовляли українською мовою то я теж швидше би засвоїла її. От як на західній Україні-мова всюди, то одразу ж наповнюються нею, і починаєш сам легко спілкуватись українською.
4.Інна, менеджер:
-Все моє оточення розмовляє російською. Мабуть тому і доводиться частіше спілкуватися російською. Немає потрібної мовної практики. Як щоб була постійна практика, то звичайно засвоїла б українську та спілкувалася б нею.
5.Валентина, працює у компанії «Глобал»:
-Найчастіше спілкуюсь українською на роботі з клієнтами та замовниками, бо вони в більшості україномовні. А у повсякденні звикла до російської, думати та читати нею поки що звичніше і зручніше.
Бліц-опитування: що заважає вам спілкуватися українською?
1.Павло Тодоров, пенсіонер: