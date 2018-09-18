«Гармонія краси» – конкурс для вихованців інтернатів

Серед усіх подібних заходів «Гармонія краси» – найяскравіше і запам’ятовується. Подія стає все більш професійним і масштабним. На сьогоднішній день це видовищне талант-шоу майже національного рівня. Про це говорили учасники прес-конференції, що відбулася в прес-центрі «Журналіст» ЗОО НСЖУ.
У нинішньому році «Гармонія краси» пройде вже в п’ятий раз. 9 грудня 12 дітей з дитячих будинків вперше в житті вийдуть на велику сцену концертного залу обласної філармонії. А з ними – ще десятки дітей груп підтримки. «Яскраве шоу, яким стає «Гармонія краси» – це робота величезної команди. Дітей і їх однолітків. Співробітників дитячих будинків. Волонтерів, артистів і музикантів», розповів Юрій Вдовцов, керівник волонтерської групи AngelS і ініціатор проведення конкурсу.
Серед усіх подібних заходів «Гармонію краси» відрізняє рівень, який давно переріс регіональний. Це подія, яка запам’ятовується надовго, і позитивні відгуки про який розходяться по всій Україні, поділилася враженнями керівник обласної Служби у справах дітей, співорганізаторів конкурсу, Антоніна Матвєєва.
Гідний професійний рівень конкурсу відзначила і Світлана Целищева, директор модельного агентства «Імідж Центр». Адже найголовніше і для конкурсу, і перш за все для самих дітей – це людське участь. «Звичайно, найкращий подарунок для кожної дитини – це сім’я. Але поки він знаходиться в інтернаті, краще, що ми можемо йому подарувати – це ваш час і увагу, яке допоможе дитині відчути себе потрібним, чужим у цьому світі», зазначив Микола Колодяжний, медіа-координатор «Гармонії краси».
Світлана Костюк