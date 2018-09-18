Комунальні підприємства спрямували до запорізьких бюджетів 85 мільйонів гривень податку на прибуток

З прибутків комунальних підприємств регіону до місцевих бюджетів надійшло 85,4 мільйона гривень (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Сплачена сума за вісім місяців цього року на 24 мільйони або на 39 відсотків більше за минулорічну.
Середньомісячні надходження від організацій та установ комунальної форми власності порівняно із січнем-серпнем 2017 року зросли на 3 мільйони – до 10,7 мільйона гривень.
Лише у серпні до скарбниць громад спрямовано 25,3 мільйона, що більш ніж удвічі перевищує аналогічний період минулого року.
Майже 51 мільйон гривень податку на прибуток забезпечили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя, платники м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів перерахували 8,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – понад 8 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 2,2 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,1 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – близько 2 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – більш ніж мільйон.
Головне управління ДФС у Запорізькій області