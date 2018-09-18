«Людина не товар» – під такою назвою проходять в центрах зайнятості області інформаційні заходи для безробітних громадян та шукачів роботи

Одним з напрямів роботи служби зайнятості є проведення заходів щодо попередження і протидії торгівлі людьми та сприяння легалізації зайнятості.
У міських центрах зайнятості Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя, в усіх районних філіях Запорізького обласного ЦЗ під час заходів, які провели фахівці спільно з соціальними партнерами, більше 16 тисяч безробітних громадяни були проінформовані стосовно ризиків у випадку неофіційного працевлаштування та нелегальної трудової міграції.
Фахівцями служби зайнятості протягом 2018 року проведено 1125 семінарів, направлених на попередження і протидію торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці та легалізацію зайнятості.
Наразі в Україні діє урядова програма щодо запобігання торгівлі жінками і дітьми, створено правову базу для боротьби з торгівлею людьми, встановлено відповідальність за цей злочин. До речі, Україна стала однією з держав, яка на законодавчому рівні визнала торгівлю людьми тяжким злочином.
Як мінімізувати такі ризики при працевлаштуванні та не потрапити у пастку вербувальників? Фахівці рекомендують користуватися послугами лише тих суб’єктів підприємницької діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які мають відповідну ліцензію Мінсоцполітики. Для легальної роботи за кордоном люди повинні мати дійсний закордонний паспорт, відповідну робочу візу, трудову угоду (контракт) із закордонним роботодавцем і дозвіл на роботу в країні призначення. Бажано мати контактну інформацію Міжнародних організацій з протидії торгівлі людьми, до яких слід звертатися, якщо проблеми вже виникли.
«Така форма інформаційно–роз’яснювальної роботи з населенням дає змогу громадянам України уникати помилок при виїзді за межі України, отримати корисні поради, розуміти переваги офіційного працевлаштування та «підводні камені» зарплатні у конвертах, – розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік, – У базі даних обласної служби зайнятості на 18 вересня 2018 року кількість вакансій становить 2228 одиниць ( у м. Запоріжжя – 1169 одиниць). Роботодавці потребують кваліфікованих робітників. Представники робочих професій є найзатребуваними. Живіть та працюйте в Україні. Робота є».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47