На Запоріжжі затримано зловмисника, який кинув гранату у бік співмешканки

Незважаючи на те, що поліцейськими на постійній основі проводяться профілактичні заходи з протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, поліцейські в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали чоловіка, який під час конфлікту кинув у бік співмешканки гранату «РГД-5». Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні.
На території України триває профілактична операція з протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Поліцейськими постійно вилучаються небезпечні предмети. Проте навіть у такому спокійному місті як Дніпрорудне мала місце трагічна подія, пов’язана із використанням боєприпасу.
Так, 16 вересня близько 21:15 до Дніпрорудненського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в кімнаті гуртожитку по вулиці Ентузіастів стався вибух.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та фахівці Вибухотехнічного управління.
Встановлено, що між співмешканцями на ґрунті ревнощів виникла сварка. Під час якої раніше незасуджений чоловік 1992 року народження кинув гранату «РГД-5» у бік жінки 1998 року народження. Внаслідок вибуху потерпіла отримала поранення нижніх кінцівок, її госпіталізовано до міської лікарні.
З місця події правоохоронці вилучили металеві уламки корпусу гранати «РГД-5» та важіль підривника УЗРГМ.
Вилучене направлено на проведення дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 (Замах на злочин), п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Проблема незаконного обігу зброї на території області існує. Тому звертаємось до усіх громадян, якщо ви володієте інформацією про зберігання або незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, повідомляйте негайно до найближчого територіального підрозділу поліції або за телефоном «102».
Нагадаємо, що у поліцейські затримали двох чоловіків, які в Бердянському районі викрали чоловіка, утримували його та вимагали гроші за неіснуючий борг.
Відділ комунікації поліції Запорізької області