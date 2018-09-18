Шануємо, будемо гідні пам’яті!

Запорізька обласна організація НСЖУ під час тижня пам’яті загиблих журналістів проведено круглий стіл-зустріч з громадськістю. Учасникам розповіли про Героя України, Героя Небесної сотні Василя Сергієнка, колишнього журналіста газети «Запорізька правда», який до останнього дня перебував на обліку в нашій організації, підтримував з колегами тісні зв’язки. А під час Помаранчевої революції виїхав до мами на Черкасщину. Там співпрацював з місцевою газетою, викрив земельну мафію, брав участь у революції гідності. «Тітушки» викрали його з двору на очах у матері і по-звірячому закатували в лісі. Тіло Героя знайшли лише через кілька днів.
Нині в Запоріжжі його ім’ям названо вулицю, пам’ять про Героя бережуть і на його рідній Черкащині.
Хвилиною мовчання вшанували учасники круглого столу пам’ять всіх загиблих журналістів та підкреслили, що справа честі держави та її правоохоронних органів знайти і покарати всіх винних в цих злочинах. Адже безкарність породжує нові злочини.
Пам’ять загиблих журналістів було також вшановано на засіданні правління ЗОО НСЖУ та під час лекції для студентів журфаку Запорізького національного університету. Цікаво, що провели ці лекції ветеран НСЖУ, викладач журналістської майстерності Ю. Ботнер та декан факультету журналістики Віктор Костюк, якого в цей день було на засіданні Правління прийнято до лав НСЖУ.
Валентина Бистрова